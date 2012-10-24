СК РФ хочет лишить Навального статуса адвоката

Алексей Навальный. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет Российской Федерации будет добиваться лишения Алексея Навального адвокатского статуса. По версии ведомства, известный блогер и оппозиционер получил статус незаконно.

В Следственном комитете считают, что Навальный на момент получения адвокатского статуса не имел должного юридического опыта, а после вступления в должность продолжал заниматься адвокатской деятельностью, пишут "Известия".

Факты, на которые ссылается ведомство, всплыли в рамках расследования уголовного дела о хищениях в "Кировлесе", по которому одним из обвиняемых проходит Навальный. Следствие считает, что оппозиционер присвоил обманным путем 16 миллионов рублей при продаже леса через трейдера.

Для получения адвокатского статуса соискателю требуется сдать специальные экзамены и предоставить документы о том, что он занимается юридической деятельностью не менее двух лет. При сдаче экзаменов Навальный представил документы, в которых называл себя заместителем директора по юридическим вопросам ООО "Аллект". По версии СК РФ, подобная деятельность не может считаться юридической, поскольку компания подавала в налоговую инспекцию отчеты о нулевой прибыли. Кроме того, следователям не понравилась неверно указанная Навальным дата начала деятельности. Как отметили в ведомстве, компания начала свою деятельность в 1999 году, а в документах Навального начало его рабочего стажа датировано 1998 годом, когда фирма еще не была зарегистрирована.

Также следователи утверждают, что Навальный, будучи адвокатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью - вплоть до 2011 года, когда ООО "Аллект" была ликвидирована.

Придрались в СК и к регистрации Навального - по правилам, чтобы вступить в адвокатуру Кировской области, необходимо было там зарегистрироваться. По версии следствия, оппозиционера "прописали" по несуществующему адресу.

Напрямую СК обратиться в адвокатскую палату о лишении Навального статуса не может. Сначала необходимо подать ходатайство в Министерство юстиции РФ, а затем - в адвокатскую палату региона. В адвокатской палате Москвы сообщили, что никаких документов от Минюста пока не поступило.

Если блогера все же лишат адвокатского статуса, то вернуться в адвокатуру он сможет лишь спустя два года. Статус адвоката гарантирует, что он сам и его семья находятся под защитой государства. Привлечь адвоката к уголовной и гражданской ответственности гораздо сложнее, чем гражданина России, не обладающего таким статусом. В то же время, против Навального уже возбуждено уголовное дело.

Сам оппозиционер инициативу СК никак не прокомментировал.