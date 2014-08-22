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Социальная сфера

22 августа 2014, 20:58

Акция "Семья помогает семье" пройдет в Москве 28 и 29 августа

акции благотворительность школьники помощь социальная сфера семейная и молодёжная политика малоимущие семьи

Фото: ИТАР-ТАСС

28 и 29 августа в столице пройдет очередная благотворительная акция "Семья помогает семье", организованная департаментом социальной защиты населения. В рамках акции все желающие смогут принести в пункты сбора помощи одежду, канцелярские товары и другие учебные принадлежности, чтобы помощь собрать в школу детей из малоимущих семей.

Цель акции – оказать адресную помощь школьникам, чьи родители или опекуны находятся в трудных материальных обстоятельствах, в том числе детям из неполных и многодетных семей.

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На время проведения акции в Москве будут действовать 297 пунктов приема помощи: 150 передвижных и 147 стационарных. Передвижные пункты появятся, к примеру, перед театром имени Вахтангова на улице Арбат, перед "Атриумом" на Земляном валу, возле торгового центра "Олимпик Плаза" на Проспекте Мира и на других площадях и улицах столицы, у входов на станции метро, возле библиотек и кинотеатров. Стационарные пункты будут открыты в помещениях городских центров социальной защиты. Большинство объектов будут работать с 10.00 до 18.00, однако точную информацию об адресах и графике работы пунктов приема помощи можно уточнить на сайте департамента социальной защиты или по телефону 8(495)623-10-59.

В пунктах сбора вещей москвичей с детьми ждут игровые площадки и развлекательные программы: участников благотворительной акции будут развлекать концертами, викторинами, конкурсами и мастер-классами.

Помимо обычных москвичей в акции намерены принять участие более тридцати компаний, предприятий и организаций, в том числе крупные торговые сети и гипермаркеты: "Детский мир", "Виктория", "Седьмой континент", "Новый книжный", "Золотой Вавилон".

Акция "Семья помогает семье" проходит в столице регулярно. В прошлом году в аналогичной акции участвовали 15 тысяч москвичей и более 900 организаций. В результате было собрано более 10 тысяч книг, свыше 600 тысяч канцтоваров, 5 тысяч пар детской обуви, около 4 тысяч ранцев. Помощь распределили между учениками из 10 тысяч малоимущих семей столицы.

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