На западе Москвы из-за акции "Беги за мной" ограничено движение

Движение наземного транспорта в ЗАО ограничили

В связи с проведением молодежной акции "Беги за мной" на западе столицы с 6:30 до 16 часов ограничено движение. Автомобилисты и пассажиры наземного транспорта не могут проехать по Воробьевской набережной и улице Косыгина, сообщает телеканал "Москва 24".

Некоторые маршруты общественного транспорта, например, автобус №А, отменили, другие направили в объезд по Университетскому проспекту, Мосфильмовской улице и Мичуринскому проспекту. Так, 21 сентября автобус № 902 следует в сторону Киевского вокзала от Мичуринского проспекта на Университетский проспект, Мосфильмовскую улицу, а затем - по своему маршруту. Троллейбус № 7 от метро "Парк Победы" едет до площади Индиры Ганди, а далее по Мичуринскому проспекту до Озерной улицы - согласно маршруту троллейбуса № 17.

Автомобилистам также советуют выбирать альтернативные пути.

Акция "Беги за мной" пройдет сегодня по всей России. Она призвана объединить всех любителей здорового образа жизни в стране.