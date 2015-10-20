СМИ сообщили о покупке контрольного пакета "Трансаэро" совладельцем S7

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Совладелец авиакомпании "Сибирь" (входит в группу S7 Airlines) Владислав Филев подписал соглашение о покупке у крупнейшего акционера "Трансаэро" Александра Плешакова не менее 51 процента акций авиакомпании, сообщает "Интерфакс".

По данным РБК, соглашение было подписано вечером во вторник. Сумму сделки ее участники не раскрыли, но, по словам Плешакова цена пакета составила "существенно более одного рубля", а сумма "удовлетворит всех участников сделки".

"Я готовил это соглашение в том числе и потому, что не хотел бы допустить монополизацию авиарынка, чтобы пассажиры и сотрудники отрасли имели возможность выбора между авиакомпаниями. Кроме того, наша цель была в том, чтобы не пострадали многолетние партнеры и кредиторы авиакомпании, которые, несомненно, понесли бы ущерб в случае банкротства", - приводит РБК слова Плешакова.

В свою очередь Филев сообщил, что у акционеров S7 "есть план урегулирования отношений с кредиторами "Трансаэро", не уточнив подробностей и сказав лишь, что новые акционеры "всеми силами постараются избежать банкротства авиакомпании".

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей, в числе крупнейших кредиторов – Сбербанк.

Перевозчик прекратит перелеты по международным и внутренним направлениям после 15 декабря. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, выплатят полную стоимость перелетов.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". На данный момент перевезено более 1,7 миллиона клиентов, до 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров.