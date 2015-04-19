"Тотальный диктант" написали в три раза больше человек, чем в прошлом году

"Тотальный диктант" в столице написали около 9,3 тысяч человек. Это в три раза больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС.
В Москве текст диктанта писали под диктовку Димы Билана, Дианы Арбениной и Noize MC. Всего в городе работало более сотни площадок.
Ссылки по теме
- Тотальный диктант в столице писали на ста площадках
- В столице текст "Тотального диктанта" прочтет Дима Билан
Напомним, москвичи написали "Тотальный диктант" 18 апреля.
Одним из чтецов диктанта в этом году стал популярный телеведущий и журналист Владимир Познер. Кроме Познера, диктант читали шоумен Антон Комолов, музыканты Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Noize MC, телеведущая Ольга Шелест, экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.