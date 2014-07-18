Ирина Прохорова хочет уйти с поста лидера "Гражданской платформы"

Фото: http://civilplatform.ru
На заседании Федерального гражданского комитета "Гражданской платформы" Ирина Прохорова попросила принять ее добровольную отставку. Как сообщается на сайте партии, ее руководитель приняла такое решение из-за личной позиции по Крыму.
"В большинстве региональных отделений поддерживают присоединение Крыма, – объяснила руководитель партии. – Как интеллектуал я не могу согласиться с этой позицией, это создает невероятно сложный конфликт между чувством и долгом. Я не могу допустить расколов в партии, поэтому принимаю это сложное решение".
Ирина Прохорова планирует остаться активным членом Федерального гражданского комитета партии. По ее мнению, партия должна выбрать нового председателя, который сможет высказывать позицию, более близкую региональным отделениям. "А мне это даст свободу в собственных суждениях. Если бы я высказывалась за присоединение Крыма, то чувствовала бы, что предаю себя", – заключила Ирина.
Однако, по данным ИТАР-ТАСС, большинство участников заседания не поддержали решение своего руководителя. В результате руководство партии заморозило решение об освобождении Ирины Прохоровой от должности на два месяца, до середины сентября, чтобы дать своему лидеру время на раздумья.
Комментируя ситуацию РИА Новости, руководитель пресс-службы "Гражданской платформы" Татьяна Кособокова сообщила, что отложить решение до середины сентября членам гражданского комитета предложил брат Ирины Прохоровой, известный политик и бизнесмен Михаил Прохоров. По его словам, нужно время, чтобы принять взвешенную позицию о том, как партии развиваться дальше, кто может ее возглавить и насколько позиция по Крыму перевешивает другие варианты развития.
История вопросаИрина Прохорова неспроста позиционирует себя в качестве интеллектуала: она защитила диссертацию по литературе английского модернизма и много лет занималась исключительно гуманитарной сферой. В 1992 году она основала первый независимый филологический журнал "Новое литературное обозрение", позже превратившийся в целое издательство. Также она занимается благотворительностью, являясь соучредителем Благотворительного фонда культурных инициатив, основанного в 2004 году ее братом, бизнесменом Михаилом Прохоровым.
В политику Ирина Прохорова тоже попала благодаря своему брату: в 2012 году во время подготовки к президентским выборам она включилась в избирательную кампанию Михаила Прохорова. Позже, в 2013 году, Ирина сменила родственника на посту лидера созданной им партии "Гражданская платформа".