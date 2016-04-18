В эти выходные пройдет "Ночь квестов" – сто комнат продадут за полцены

Фото: mir-kvestov.ru

23 апреля, в субботу, в 22:00 стартует акция "Ночь квестов" – до 6:00 воскресенья, 24 апреля, потайные двери в секретных комнатах по всему городу будут открываться и закрываться для тех, кто хочет испытать свою ловкость, находчивость и эрудицию. Привлекательность в том, что все игры из списка будут доступны со скидкой 50 процентов, цены сбросят в ночь на воскресенье. Пристреляться можно уже сейчас на странице акции. Бронировать можно как через "Мир квестов", так и непосредственно у той компании, чья игра вам понравилась.

"Ночь квестов" придумали ребята из онлайн-агрегатора реальных приключений "Мир квестов". У них в арсенале более тысячи комнат по всей России, а с января 2014 года они обустроили 25 собственных локаций. Акция проходит при поддержке радиостанции "Москва FM" и сетевого издания m24.ru. Через пару дней у нас будет интерактивная карта квестов, на которой вы сможете узнать названия, адреса, уровень сложности игр и понять задачу, которая встанет перед вами, когда войдете в комнату.

Список компаний, которые участвуют в акции: