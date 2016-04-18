Фотографиями "Активных граждан" украсят новый поезд метро

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На портале "Активный гражданин" стартовал прием заявок на участие в акции "Портрет в метро". Мероприятие приурочено к двухлетию проекта, сообщает пресс-служба портала.

Акция проводится совместно со столичной подземкой. По итогам мероприятия, в мае этого года портреты пользователей "Активного гражданина" и их рассказы о результатах двухгодичной работы проекта украсят тематически оформленный поезд.

Поучаствовать в акции могут пользователи, принявшие участие минимум в пяти голосованиях за два месяца. Для этого им необходимо предоставить качественную портретную фотографию в свободном ракурсе и с улыбкой на лице. Кроме того, участникам потребуется написать мини-сочинение в 300 символов о том, почему им интересно решать городские вопросы на портале "Активный гражданин".

Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/179]Реставратор московского метро – о "Бауманской" и "Киевской"[/URLEXTERNAL]

Ранее m24.ru сообщало, что 12 апреля по Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Юрию Гагарину.

Экспозиция из фондовых материалов музея рассказывает об истории и достижениях отечественной ракетно-космической отрасли.

В вагонах можно увидеть фотографии первых космонавтов, выдающихся ученых и конструкторов космической техники, а также изображения первых искусственных спутников Земли, космических кораблей серии "Восток", "Восход", "Союз" и автоматических межпланетных станций, представленных в экспозиции Музея космонавтики.