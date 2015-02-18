Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Акции

18 февраля, 20:01

В сборе денег на акцию протеста блогеры увидели антикризисный бизнес оппозиции

акции финансирование марши

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

11 февраля в Рунете заработал сайт, созданный для информационной поддержки Антикризисного марша "Весна". Также сайт занимается онлайн-сбором средств на проведение акции.

По данным ряда изданий, финансово поддержать антикризисный марш, проведение которого планирует оппозиционер Алексей Навальный, призывает Леонид Волков, в настоящий момент проживающий в Люксембурге.

Леонид Волков, руководивший избирательным штабом Алексея Навального во время избирательной кампании на выборах мэра Москвы в 2012 году, сейчас занимает пост директора по развитию бизнеса люксембургской компании ArtecGroup. Artec Group известна как компания, создавшая ролик с 3D-моделью бюста Барака Обамы, опубликованный на официальном сайте Белого дома США.

Как отмечают в СМИ, именно эта компания указана в качестве получателя средств, собранных на организацию антикризисного марша. Ряд блогеров и общественных деятелей высказали мнение, что активное участие Леонида Волкова в организации антикризисного марша является не патриотическим порывом, а стремлением раскрутить компанию, в которой он работает.

Также среди используемых платежных систем сайт предлагает пользователям переводить средства при помощи PayPal. Отметим, что недавно компания PayPal, через которую Волков призывает переводить деньги, прекратила обслуживание жителей Крыма и Севастополя из-за санкций, введенных властями США против России. В соответствии с указом, который подписал президент США Барак Обама, запрещается "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать