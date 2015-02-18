В сборе денег на акцию протеста блогеры увидели антикризисный бизнес оппозиции

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

11 февраля в Рунете заработал сайт, созданный для информационной поддержки Антикризисного марша "Весна". Также сайт занимается онлайн-сбором средств на проведение акции.

По данным ряда изданий, финансово поддержать антикризисный марш, проведение которого планирует оппозиционер Алексей Навальный, призывает Леонид Волков, в настоящий момент проживающий в Люксембурге.

Леонид Волков, руководивший избирательным штабом Алексея Навального во время избирательной кампании на выборах мэра Москвы в 2012 году, сейчас занимает пост директора по развитию бизнеса люксембургской компании ArtecGroup. Artec Group известна как компания, создавшая ролик с 3D-моделью бюста Барака Обамы, опубликованный на официальном сайте Белого дома США.

Как отмечают в СМИ, именно эта компания указана в качестве получателя средств, собранных на организацию антикризисного марша. Ряд блогеров и общественных деятелей высказали мнение, что активное участие Леонида Волкова в организации антикризисного марша является не патриотическим порывом, а стремлением раскрутить компанию, в которой он работает.

Также среди используемых платежных систем сайт предлагает пользователям переводить средства при помощи PayPal. Отметим, что недавно компания PayPal, через которую Волков призывает переводить деньги, прекратила обслуживание жителей Крыма и Севастополя из-за санкций, введенных властями США против России. В соответствии с указом, который подписал президент США Барак Обама, запрещается "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым".