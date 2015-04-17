Магазины Ecco дарят стопроцентную скидку на третий товар

Фото: vk.com/eccoru

В период с 17 по 26 апреля магазин обуви и аксессуаров Ecco дарит призы – каждый клиент, совершивший покупку двух товаров, получит третий товар бесплатно.

Акция не предполагает скидку на уцененные товары. Как сообщается на официальном сайте компании, предложение распространяется на товар с наименьшей стоимостью. Стопроцентная скидка на третий товар равномерно распределится на весь чек из трех позиций.

Кроме того, скидочное предложение действительно в салонах Ecco-Дисконт и Ecco-Outlet, а также в интернет-магазине торговой марки.

В настоящий момент в Москве открыто более 70 магазинов Ecco с большим выбором обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей.