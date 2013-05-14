В театре имени Вахтангова начали проводить экскурсии для зрителей

"Афиша": в театре Вахтангова будут проходить экскурсии

В театре Вахтангова решили приоткрыть закулисные тайны на экскурсиях, которые теперь проходят каждые выходные. Прогуливаясь по зданию театра с экскурсоводом, можно узнать много интересного. Например, почему спектакли играются в буфете, кто посещает директорскую ложу, и как в театр попал ледокол.

Полуторачасовые экскурсии - это рассказ о людях, которые работают в театре. На стенах можно увидеть фотографии, на которых видно, как сотрудники защищали здание во время войны, когда в театр попал снаряд. Интересно, что в день начала войны здесь играли премьеру спектакля "Маскарад" по Лермонтову.

Еще один театральный секрет - в Малом зале театра раньше был буфет, пока однажды Петр Фоменко не поставил там спектакль.

Участникам экскурсии разрешено выступить на сцене. А еще можно заглянуть в директорскую ложу.

Начало экскурсий - в 12.00. Цена билета – 350 рублей.