Бюджет Москвы пополнится на 8,5 млрд рублей от продажи земель и акций

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам земельно-имущественных торгов, проведенных в первом полугодии, в бюджет города поступит более 8,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Наибольший интерес инвесторы проявили к объектам, которые были выставлены на торги по льготной аренде "один рубль за один квадратный метр". Лидером по превышению стартовой цены стал объект культурного наследия, который ушел "с молотка" с превышением на 589 процентов и принес в бюджет 8,8 миллионов рублей.

На втором месте по популярности находится программа "Доктор рядом", превышение стартовой цены по объектам которой на аукционах составило 37 процентов. На третьем месте оказалась программа льготной аренды помещений под частные детские сады. В среднем превышение на один лот составило 24 процента.

Кроме того, 637 миллионов рублей в бюджет Москвы принесли торги по аренде земельных участков.

Отмечается, что цена, сложившаяся на аукционе по всем лотам, превысила стартовую на 1,15 миллиардов рублей.

Самая высокая конкуренция была на торгах по приватизации недвижимости. На каждый претендовали в среднем по 6 участников. Всего в аукционах по приватизации недвижимости участвовали 668 предпринимателей.

По мнению руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, увеличению количества участников торгов способствовал переход на электронный формат аукционов.

Чиновник обратил внимание на то, что в электронных торгах с начала года приняли участие 514 предпринимателей, это увеличило долю состоявшихся аукционов с 30 до 82 процентов.