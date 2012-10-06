"Гринпис" и Московский зоопарк объявляют о сборе желудей

Фото: ИТАР-ТАСС

7 октября в московском парке "Дубки" пройдет акция по восстановлению лесов, организованная "Гринпис". Все желающие могут принять участие в сборе желудей для последующей высадки леса, сообщает портал организации.

Акция началась в 2008 году при поддержке администрации парка, и уже в 2010 году было собрано более пяти тонн желудей. Дубы высадят на территории Московской области – на гарях, короедниках и ветровалах.

Также о начале приема желудей объявляет Московский зоопарк: из них всю зиму проращивают молодые дубки, которые являются основным средством пропитания многих экзотических насекомых. Сдать желуди можно около выставки "Инсектопия" в павильоне "Фауна Индонезии" с 11 до 17 часов в любой день, кроме понедельника и вторника, или на служебном входе зоопарка со стороны Зоологической улицы.