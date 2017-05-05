Россияне высказали свое отношение к акции "Бессмертный полк"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Около 96 процентов россиян поддерживают акцию "Бессмертный полк", а еще четверть участвовала в ней лично – такие результаты соцопроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом оказалось, что в небольших городах и селах в акции участвовали 30 и 26 процентов жителей, а в городах с населением более 500 тысяч и милионниках – 15 и 19 процентов соответственно.

Вместе с тем, о своих планах посетить акцию в будущем году заявили 40 процентов россиян, большинство из которых – в возрасте более 35 лет (от 41 до 43 процентов). Среди более молодых россиян процент возможных участников составил 36 процентов.

"Акция "Бессмертный полк" на наших глазах становится главным элементом Дня Победы. Она воплощает в себе наиболее важные смыслы празднования 9 мая: память о войне и солидарность", – заявила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования организации Юлия Баскакова.

Она добавила, что в рамках уже ставшей традиционной для россиян акции, наблюдается публичный переход от обезличенной памяти о ветеранах к персональной, личностно-значимой.