Александр Лебедев продал авиакомпанию Red Wings за 1 рубль

Фото: ИТАР-ТАСС

Владелец Red Wings российский бизнесмен Александр Лебедев продал авиакомпанию группе инвесторов за 1 рубль. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Да, я подписал документы о продаже 100% акций Red Wings группе инвесторов за 1 рубль. А также документы мены 26% акций ИФК на самолеты. Т.е. всё для спасения компании я сделал", - написал предприниматель.

Напомним, 4 февраля авиакомпания прекратила полеты в связи с приостановкой действия сертификата эксплуатанта. При этом отмечалось, что прекращение деятельности не связано с аварией Ту-204, произошедшей 29 декабря во Внуково. Росавиация выявила в деятельности Red Wings многочисленные нарушения в организации летной работы, техобслуживании самолетов и подготовке пилотов.

Авиакомпания выполняла чартерные рейсы по России, а также перевозила пассажиров в Испанию, Египет, Турцию, Италию, Чехию и Марокко. Так, за прошлый год Red Wings перевезл почти 800 тысяч пассажиров.