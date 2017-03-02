"Дом ремесел" на ВДНХ подготовил мастер-классы к 8 Марта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Дом ремесел", расположенный в павильоне №47 на ВДНХ, 8 марта предложит посетителям весенние мастер-классы, сообщает пресс-служба выставки.

Все желающие вместе с дизайнерами и художниками смогут сделать красивые броши в виде тюльпанов или пионов, иллюстрации в технике линогравюры, цветочные принты на одежде, а также придумать нестандартные визуальные решения. Стоимость участия – от 800 до 2000 рублей.

На мануфактуре "Дымов Керамика" в преддверии весеннего праздника можно будет своими руками создать цветочную керамику и подсвечники, необычные вазы для букетов, и собрать оригинальные керамические украшения. Стоимость участия – от 1000 до 4000 рублей.

"Городская ферма" на ВДНХ также подготовилась к Международному женскому дню. Этот день на ферме пройдет под девизом "В марте только девушки". Каждой посетительнице вручат памятный подарок. В честь Года экологии участников мастер-классов, принесших пластиковую бутылку, научат делать подарок из вторсырья.

В ресторане "Ферма" в течение всего дня будет действовать акция "Кофе для настоящего мужчины" и в подарок кофе для любимой девушки. Подробнее о расписании мастер-классов можно узнать здесь.

Праздничные мероприятия по случаю Международного женского дня пройдут во многих столичных парках. Среди них парк "Фили", парк Победы на Поклонной горе, сад "Эрмитаж", сад имени Баумана и Таганский парк.