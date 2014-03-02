Москвичи пожелали друг другу счастья у позитивного микрофона

"Скажи что-нибудь хорошее": Новопушкинский сквер

В последние дни февраля - 27 и 28 числа - в столице прошла добрая и веселая акция "Скажи что-нибудь хорошее". В ее рамках признаться в любви или попросить прощения на весь мир можно было у одного из позитивных микрофонов, установленных в центре Москвы. Марафон проходил у ЦУМа, в Камергерском переулке и в Новопушкинском сквере (на Пушкинской площади). Из выступлений участников акции был смонтирован фильм, который 1 марта показали на экране у большой сцены в "Коломенском", а 2 марта выложили на M24.ru, в Instagram и в социальных сетях.

Позитивный микрофон оказался популярен у горожан всех возрастов - детей, студентов, взрослых и пенсионеров. Участники марафона "Скажи что-нибудь хорошее" с радостью делились положительными эмоциями, поздравляли друг друга с Масленицей и желали всем счастья и здоровья. Многие также демонстрировали свои таланты - читали стихи или танцевали.

"Скажи что-нибудь хорошее": Камергерский переулок

Один из молодых людей, пришедших к микрофону, установленному на Новопушкинском сквере, пожалел всем солнечной погоды, а маленький мальчик рассказал на той же площадке, что очень хочет и дальше - после завершения Масленицы - кушать блины. Многие горожане активно радовались приходу долгожданной весны, делились собственным хорошим настроением, рассказывали, что они счастливы. Но чаще всего у позитивного микрофона все-таки звучали поздравления с веселым праздником Широкой Масленицы.