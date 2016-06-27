Аэропорт Жуковский будет относиться к Московской области

Минтранс не признал аэропорт Жуковский московским

Министерство транспорта России юридически отнесло новый аэропорт Жуковский к одноименному городу. По мнению специалистов, это оптимально для его развития с точки зрения коммерческих прав на международные направления. Решение ведомства в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Принадлежность к какому-либо региону для аэропорта не слишком важна. Если посмотреть на три важнейших воздушных гавани столицы, только Внуково расположен на территории Москвы, Шереметьево и Домодедово находятся на территории области. Кроме того, нет понятия "московский аэропорт". Существует понятие "международный аэропорт", коим является и Жуковский. Более того, новый аэропорт также входит в московскую воздушную зону", – объяснил Гусаров.

Эксперт отметил, что спрос на рынке авиаперевозок сейчас не растет и пассажиров не хватает даже на три существующих аэропорта. Поэтому говорить о том, когда именно Жуковский начнет функционировать полномасштабно, пока рано.

По словам заместителя гендиректора "Уральских авиалиний" Кирилла Скуратова, рейсы по популярным международным направлениям и недорогое аэропортовое обслуживание могут привлечь авиакомпании, несмотря на плохую транспортную доступность аэропорта в Жуковском.

Международный аэропорт Жуковский открылся в Подмосковье в конце мая этого года, авиасообщение на новом аэродроме началось 20 июня. Примерно 20 рейсов в неделю будут выполнять авиакомпании Air Kyrgyzsta и SCAT.

Сейчас добраться до аэропорта можно на автобусе от станции метро "Котельники" (около 45 минут), на электричке от Казанского вокзала до платформы "Отдых" (около часа) или на личном автомобиле по Новорязанскому шоссе.

Новый аэровокзальный комплекс строят в три этапа с 2014 года. В рамках первого этапа открылся пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров и пропускной способностью четыре миллиона пассажиров в год. Согласно второму и третьему этапам, в аэропорту расширят первый пассажирский терминал и построят второй. Их общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет до 12 миллионов пассажиров в год.