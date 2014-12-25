Из-за снегопада в московских аэропортах задерживается более 100 рейсов

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В столичных аэропортах - Внукове, Домодедове и Шереметьеве - из-за сильного снегопада днем в четверг, 25 декабря, задерживается вылет 134 рейсов. Еще 30 рейсов отменено.

По данным сервиса "Яндекс. Расписания" на 14.37, больше всего самолетов задержано в Домодедове - 93. Это, в частности, рейсы в Калининград, Афины, Элисту. Отменен вылет 20 самолетов, в том числе тех, которые должны были отправиться в Салоники, Тбилиси, Бремен.

34 рейса задержано в Шереметьеве. Здесь опаздывают вылеты в Барселону, Симферополь, Тегеран. Отменено 9 рейсов, в том числе в Амстердам.

Что касается Внукова, то в этом аэропорте задерживается только 7 рейсов, еще 1 отменен. Пока пассажиры не могут вылететь в Вену, Салоники. Отменен самолет в Запорожье.

Задерживаются и прибывающие в Москву самолеты. Так, в Домодедове до сих пор не приземлились воздушные судна из Пунта Каны, Пардубице, Комсомольска-на-Амуре. Они должны были прилететь до 14.00. В Шереметьеве пока не сели самолеты из Нижнего Новгорода, Бухареста, во Внукове - из Санкт-Петербурга.

Отметим, что аэропорт Внуково утром сообщил в своем Twitter, что работает "по фактической погоде". Ряд рейсов был отправлен на запасные аэродромы. Встречающих просят уточнять информацию о прибытии рейсов по онлайн-табло или в справочной.

Напомним, уборкой снега в столице занимаются 10 тысяч единиц снегоуборочной техники и 20 тысяч рабочих.

Как ранее сообщало M24.ru, снегопад прекратится к пятнице, 26 декабря.

Осадки в столицу принес скандинавский циклон. Утром загруженность столичных дорог достигала 10 баллов - по данным сервиса "Яндекс. Пробки". Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость упала до 50-60 метров.

Ранее также сообщалось, что коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.