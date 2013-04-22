Форма поиска по сайту

22 апреля 2013, 11:28

Транспорт

В Подмосковье планируют построить два бизнес-аэропорта

В Московской области построят два аэропорта для бизнес-авиации

В Московской области планируют построить два аэропорта для бизнес-авиации. Один из них будет создан на базе аэродрома Кубинка. По предварительным данным, его строительство планируется завершить к 2017 году. Второй комплекс планируется возвести с нуля под Волоколамском, недалеко от Новорижского шоссе, сообщает министерство транспорта Подмосковья.

Напомним, единственным в России международным аэропортом бизнес-авиации в настоящее время является Остафьево. В течение трех лет ведется масштабная реконструкция воздушной гавани.

Как отметил глава департамента по развитию новых территорий Владимир Жидкин, власти столицы обсуждают с компанией Газпром дальнейшее развитие бизнес-авиации. По мнению чиновника, еще один пассажирский аэропорт Москве не нужен, а существующие полностью покрывают потребность.

