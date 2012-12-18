Что делать при утере багажа в аэропорту и как этого не допустить

"Формула качества": Что делать, если потерян багаж

По данным Росавиации, за 2011 год в России было перевезено самолетами около 100 миллионов человек, из которых около 60 миллионов – российскими авиакомпаниями. В преддверии новогодних праздников аэропорты ожидают очередной рост количества пассажиров а, как следствие, потерь багажа.

По статистике, авиакомпании теряют от одного до 300 чемоданов на тысячу. "Москва 24" расскажет, как минимизировать риск утери багажа.

Итак, в первую очередь – снимите все предыдущие наклейки и штампы с чемодана, это поможет правильно его обработать. Чтобы было проще найти свой багаж – выделите его из общей массы яркой деталью.

Выбирайте рейс с минимальным количеством пересадок – потери чаще всего случаются там.

Оберните багаж защитной пленкой – она поможет защитить от вскрытия.

Приезжайте в аэропорт заранее – это гарантия того, что чемодан по транспортировочной ленте уедет точно в ваш самолет, а не в следующий.

Если все же чемодан не появился в зоне выдачи, то обратитесь к сотруднику аэропорта – он поможет найти агента по поиску багажа. Он досматривает зону выдачи и ближайшие помещения, а если не находит, то сообщает диспетчеру, а тот дает команду авиакомпании повторно досмотреть воздушное судно.

Эти меры не помогли? Тогда составляйте акт о неприбытии багажа на стойке Lost&Found в здании аэропорта. Копию акта вместе с багажными бирками и посадочным талоном сохраняйте у себя – они могут впоследствии пригодиться.

Данные о багаже вносятся в глобальную систему поиска World Tracer и ваш чемодан будут искать на протяжении 21 дня. Чтобы упростить поиск, вложите в прозрачный карман, который есть на любом чемодане, свои контактные данные.

Если по истечении трех недель багаж не найден, то обращайтесь в авиакомпанию с актом, посадочным талоном, багажной биркой, копией паспорта, копией электронного билета. Представители авиаперевозчика еще раз проверят аэропорт, и после этого будут возмещать ущерб.

Стоимость вещей внутри вашего чемодана не виляет на компенсацию – она составляет 20 долларов США за килограмм веса.

Свой багаж можно застраховать, однако стоимость страховки не может превышать стоимость содержимого.