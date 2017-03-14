Стамбул и Тбилиси: какие перспективы ждут аэропорт Жуковский

Аэропорт Жуковский пока не вышел на планируемые показатели пассажиропотока, сообщает телеканал "Москва 24". Воздушная гавань перевезла почти в восемь раз меньше, чем планировалось, однако руководство Жуковского уверяет, что скоро все начнет меняться.

В ближайшее время аэропорт планирует развивать и расширять географию полетов. "Совсем скоро начнем летать уже в Астану и Алма-Ату, также планируем открыть рейс в Тбилиси. Закончился процесс согласования с турецким перевозчиком. Со 2 мая начнем летать в Стамбул", – рассказал первый заместитель генерального директора управляющей компании аэропорта Евгений Солодилин.

Первый рейс Жуковский принял в сентябре прошлого года. Тогда прогнозировали, что в 2016 году гавань сможет перевезти порядка 400 тысяч пассажиров, но вышло только 53 тысячи. Гендиректор турагентства Кирилл Фаминский отметил, что статус нового аэропорта не привлекателен для авиакомпаний. "Сейчас основное преимущество аэропорта для путешественников в том, что там проходит не очень большое количество рейсов. Гавань свободна, путешественникам в нем удобно. А минус в том, что до него тяжело добраться", – сказал эксперт.

По сравнению с другими тремя крупными московскими аэропортами, Жуковский находится дальше всех от столицы – более 40 километров. До него можно добраться на автомобиле и электричке. Она идет от Казанского вокзала до станции Отдых, а дальше придется ехать на автобусе. От станции метро "Котельники" тоже можно доехать на автобусе. Оттуда ходят экспресс-шаттлы. На такси рассчитать время непросто, поскольку Новорязанское направление – одно из самых загруженных. В правительстве области заявили, что "Аэроэкспрессы" в Жуковском могут появиться только в случае востребованности аэропорта.



Жуковский задумывался как четвертый московский аэропорт, но получил статус регионального. Это значит, что квоты на международные перелеты здесь получить проще. "Это плюс для любых авиакомпаний, которые стремятся увеличить свое присутствие на рынке и выйти на интересные для себя международные направления. При получении разрешений на полеты из столичных аэропортов

они могут столкнуться со сложностями", – пояснил исполнительный директор информационно-аналитического агентства об авиационной отрасли Олег Пантелеев.

Благодаря недорогому обслуживанию в Жуковском, авиакомпании устанавливают более низкие тарифы. Например, долететь до Минска можно за 4 тысячи рублей, а из Домодедова такой рейс обошелся бы в 6 тысяч. Стратегия лоукоста и региональный статус аэропорта – это плюсы, которые позволят Жуковскому со временем набрать популярность, считают эксперты.

В аэропорту собираются развивать не только международное, но и внутреннее направление. Летом здесь запустят рейсы в Сочи, Симферополь и другие популярные города. В этом году гавань планирует перевезти два миллиона пассажиров и выйти на 17 рейсов в день.