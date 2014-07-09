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Авиа и аэропорты

09 июля 2014, 17:59

Москва вошла в десятку лучших авиаузлов мира

аэропорты рейтинги MasterCard авиа и аэропорты Московский авиаузел

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва заняла десятое место в международном рейтинге авиаузлов, составленном компанией MasterCard.

The Air Hub Index измеряет доступность города для авиаперелетов из других стран мира. Кроме того, рейтинг учитывает соотношение прямых международных и внутренних перелетов, а также частоту рейсов.

Первые три места в списке заняли Лондон, Париж и Франкфурт-на-Майне. За ними следуют Дубай, Нью-Йорк, Стамбул, Амстердам, Сингапур и Гонконг.

"Москва в цифрах": Будущее Московского авиаузла

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Как сообщалось ранее, в развитие аэропортов Московского авиаузла правительство России собирается вложить в общей сложности 511 миллиардов рублей, из них 308 миллиардов - в развитие внешней наземной инфраструктуры.

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В частности, к уже имеющимся аэропортам планируется добавить еще один. Это связано с тем, что к 2030 году существующие порты не будут справляться с пассажиропотоком, который к тому времени, по прогнозам Минтранса, составит 180 миллионов пассажиров в год.

Новый аэропорт сможет выполнять часть перехватывающих рейсов или размещать самолеты бюджетной и бизнес-авиации. Рассматривалось несколько площадок для его размещения, в том числе аэродром транспортной авиации в Клину и действующий бизнес-аэропорт в Остафьево.

Однако в результате был выбран военный аэродром "Ермолино" в Калужской области. Ожидается, что новый аэропорт откроется в 2017 году. Он будет находиться в 78 километрах от столицы, его площадь составит 250 тысяч квадратных метров.

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