Правила полета: что делать, если авиарейс задержали или отменили

Фото: ИТАР-ТАСС

Иногда долгожданный отпуск начинается с неприятностей: вылет самолета задерживается или же рейс вовсе отменяется. Но билеты уже куплены, а номера в гостинице забронированы. Многие пассажиры начинают нервничать и ругаться с представителями авиакомпаний. M24.ru разбирается, куда можно жаловаться, если рейс задерживается или вам нахамили в аэропорту.

На днях стало известно, что телеведущий Леонид Якубович устроил в аэропорту Шереметьево скандал из-за многочасовой задержки вылета. Теперь авиакомпания рассматривает вопрос подачи судебного иска в отношении него.

Такие случаи встречаются довольно часто. При возникновении конфликтной ситуации пассажиру необходимо знать свои права, он должен и уметь их защитить.

В "Общих правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиях к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" прописаны действия авиаперевозчика в случае задержки рейса. Согласно документу, пассажиры имеют право на 2 телефонных звонка или 2 письма по электронной почте, если рейс откладывают более чем на 2 часа; на прохладительные напитки, если рейс задерживают более чем на 2 часа; на комнату матери и ребенка (если дети младше 7 лет) и на хранение багажа.

Кроме того, пассажиру должны предоставить номер в гостинице (если он ждет вылета более 8 часов днем или более 6 часов ночью); горячее питание (если ожидание рейса составляет больше 4 часов). Каждые 6 часов - в дневное время и каждые 8 часов - в ночное время клиента обязаны кормить.

Трансфер от аэропорта до отеля и обратно положен в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Все эти услуги должны предоставлять бесплатно. Конечно, лучше возить с собой распечатанную копию приказа Министерства транспорта.

Если представители авиакомпании все же не соблюдают правила, жалуйтесь на их "горячие линии". Приводим телефоны крупнейших перевозчиков России: "Аэрофлот": (495) 223-55-55; S7 Airlines: (495) 777-99-99; "Трансаэро": (495) 788-80-80; "ЮТэйр": (495) 8-800-100-08-08.

По сбойным ситуациям на международных пассажирских рейсах (в т. ч. вне расписания) можно обратиться и на "горячую линию" Федерального агентства воздушного транспорта: (499) 231-53-73; e-mail: hotline@cpdu.ru.

Специалисты советуют пассажирам потребовать у авиакомпании справку о задержке рейса. Этот документ понадобится в случае, если клиент решит обратиться в суд по поводу взыскания морального и материального ущерба.

Отметим, в последнее время участились случаи хулиганства на борту самолетов. Зачастую готовящиеся к веселому отдыху пассажиры уже садятся на борт в состоянии алкогольного опьянения, после чего начинают устраивать скандалы и кидаются на персонал с кулаками.

Так, например, за пьяный дебош в аэропорту в Домодедово мужчина получил 2 года условно.

Некоторые авиакомпании уже составили свои "черные списки" пассажиров, которые систематически нарушают порядок в самолете. Депутаты Госдумы ранее уже предложили ужесточить законодательство: прекратить продажу алкоголя в магазинах Duty Free и даже запретить хулиганам летать.

Только взаимное уважение, знание законов, своих прав и обязанностей помогут и пассажирам, и авиаперевозчикам не только сэкономить время, деньги и нервы, но и уберечься от уголовной ответственности.