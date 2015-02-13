Спектакли "Золотой Маски" впервые покажут в кино

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В этом году спектакли, номинированные на "Золотую маску", впервые можно будет увидеть в кинотеатрах, сообщает пресс-служба национальной театральной премии.

На больших экранах покажут четыре постановки, в частности, будут транслироваться "Мера за меру" Театра Пушкина, "Царская невеста" Михайловского театра, "Вечер балетов Иржи Килиана" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Еще один спектакль организаторы объявят позже.

Благодаря программе "Золотая Маска" в кино" наиболее яркие российские театральные постановки станут ближе и доступнее широкому зрителю. Интересно, что в каждом кинотеатре, который примет участие в проекте, увидеть спектакль можно будет лишь один раз - как и на самом фестивале "Золотая Маска".

Вести трансляции будут известные артисты драмы и балета. Как рассказали M24.ru в пресс-службе "Золотой Маски", в кинотеатрах столицы спектакль "Мера за меру" покажут 6 марта, "Царская невеста" (Санкт-Петербург) - 17 марта, "Вечер балетов Иржи Килиана" (Москва) - 20 марта. В каких именно кинозалах можно будет смотреть спектакли, пока неясно. Список будет утвержден в начале марта.

21-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в марте-апреле этого года. Церемония вручения премии состоится 18 апреля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. 21-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в марте-апреле этого года. Церемония вручения премии состоится 18 апреля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. "Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).





Напомним, что номинанты театральной премии "Золотая Маска" были объявлены в ноябре. Подробный список можно найти здесь.