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13 февраля, 17:36

Спектакли "Золотой Маски" впервые покажут в кино

Золотая Маска театральные фестивали театральные премии

Фото: .facebook.com/goldenmaskfestival

В этом году спектакли, номинированные на "Золотую маску", впервые можно будет увидеть в кинотеатрах, сообщает пресс-служба национальной театральной премии.

На больших экранах покажут четыре постановки, в частности, будут транслироваться "Мера за меру" Театра Пушкина, "Царская невеста" Михайловского театра, "Вечер балетов Иржи Килиана" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Еще один спектакль организаторы объявят позже.

Благодаря программе "Золотая Маска" в кино" наиболее яркие российские театральные постановки станут ближе и доступнее широкому зрителю. Интересно, что в каждом кинотеатре, который примет участие в проекте, увидеть спектакль можно будет лишь один раз - как и на самом фестивале "Золотая Маска".

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Вести трансляции будут известные артисты драмы и балета. Как рассказали M24.ru в пресс-службе "Золотой Маски", в кинотеатрах столицы спектакль "Мера за меру" покажут 6 марта, "Царская невеста" (Санкт-Петербург) - 17 марта, "Вечер балетов Иржи Килиана" (Москва) - 20 марта. В каких именно кинозалах можно будет смотреть спектакли, пока неясно. Список будет утвержден в начале марта.

21-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в марте-апреле этого года. Церемония вручения премии состоится 18 апреля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

"Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).


Напомним, что номинанты театральной премии "Золотая Маска" были объявлены в ноябре. Подробный список можно найти здесь.

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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