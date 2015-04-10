Форма поиска по сайту

10 апреля 2015, 16:18

Культура

Театр онлайн: Ликвид Театр покажет спектакль "programma: время"

Фото: Предоставлено организаторами

11 апреля в Центре творческих индустрий "Фабрика" состоится спектакль-размышление о старости в постановке Ликвид Театра (Liquid Theatre).

В ходе подготовки спектакля участники посещали пожилых людей, гуляли и беседовали с ними под запись. Кроме того, постановщики собрали коллекцию книг, фильмов и других художественных произведений, трактующих тему старости, и подробно исследовали их. Результат размышлений и переживаний молодых членов труппы вы и увидите в субботу.

Выступление Ликвид Театра пройдет в рамках программы Russian Case Международного фестиваля "Золотая Маска". Russian Case проводится с 2000 года и включает в себя как спектакли, участвующие в конкурсе, так и наиболее яркие премьеры текущего сезона. Программа адресована иностранным гостям "Золотой маски".

Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 апреля в 19.00
  • Что: пластический спектакль
  • Кто: Ликвид Театр
  • Кому смотреть: любителям экспериментального искусства

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
Золотая Маска искусство танцы спектакли прямые трансляции Центр творческих индустрий Фабрика Москва онлайн пластика экспериментальный театр Russian Case

