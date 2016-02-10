В Москве невозможно обойтись без реагентов – Бирюков

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Обойтись без использования противогололедных материалов в Москве невозможно. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"При таком количестве снега, которое выпадает в Москве, обойтись без использования реагентов невозможно. Подчеркну, что использование реагентов гораздо безопаснее, чем использование песка и соли, которое было 10-15 лет назад. Вспомните, как было раньше: ломались троллейбусы, гибли деревья. Сейчас такого нет", – цитирует его Агентство "Москва".

Бирюков добавил, что противогололедные материалы используются по всему миру.

Ранее в депздраве заявили, что реагенты не вызывают аллергических реакций. Как отметил главный внештатный специалист пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский, реагенты также не оказывают никакого влияния на легкие граждан.