10 декабря 2015, 19:07

Первый автомат по продаже светодиодных ламп заработал в Москве

Фото: ru.wikipedia.org

В столице заработал первый автомат по продаже светодиодных ламп. Он установлен в Зеленограде, сообщает пресс-служба ИТК "Зеленоград".

По словам технического директора проводящей эксперимент компании "КвинтТех" Всеволода Тузовского, Зеленоград выбрали для проведения эксперимента неслучайно.

Он подчеркнул, что в городе довольно подкованное в плане инноваций население.

"Все жители Зеленограда в курсе преимуществ светодиодных ламп и стараются использовать новые технологии в повседневной жизни. Мы не рассчитываем сразу на небывалый ажиотаж. Посмотрим на результаты продаж и подумаем над расширением рынка", – добавил Тузовский.

"Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой": Свет

Напомним, это не первый необычный автомат в столице. Ранее на железнодорожных вокзалах Москвы появились аппараты по продаже космической еды. Первый аппарат уже установили на Ленинградском вокзале.

Предложения поступают в компанию, производящую такую еду, и от других вокзалов. Установка новых аппаратов будет зависеть от заинтересованности покупателей.

А первый аппарат с космической едой, расфасованной по тюбикам, появился 6 февраля 2015 года в павильоне "Космос" на ВДНХ. Планировалось, что он будет работать до конца марта, однако всю продукцию раскупили за неделю.

