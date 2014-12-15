На Замоскворецкой линии метро пассажира сбил поезд

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

]На Замоскворецкой линии метро произошел кратковременный сбой в движении поездов, сообщили M24.ru на горячей линии подземки.

По состоянию на 16.10 движение поездов восстановлено. "Интерфакс" уточняет, что на платформе "Тверской" лежал пассажир, которого сбил поезд. При этом Агентство "Москва" отмечает, что человек упал на рельсы.

3 декабря аналогичный случай произошел на Таганско-Краснопресненской линии: на станции "Щукинская" на рельсы упал человек. Чтобы поднять его с путей, потребовалось снять напряжение с контактного рельса.