Зак Снайдер отказался от "Лиги справедливости" из-за самоубийства дочери

Фото: ТАСС/PA Photos
Режиссер Зак Снайдер прекращает работу над супергеройским фильмом "Лига справедливости" из-за самоубийства дочери. Об этом сообщает The New York Times.
По словам режиссера, ему нужно прийти в себя после того, как его 20-летняя дочь Отом покончила с собой. Трагедия произошла в марте 2017 года и не предавалась огласке.
В студии Warner Bros. Pictures уточнили, что Снайдера заменит Джосс Уидон – режиссер фильма "Мстители" и сериала "Светлячок".
Жена Снайдера, задействованная в проекте в качестве продюсера, также прекращает работу над фильмом.
"Лига справедливости" должна выйти в американский прокат 17 ноября.
В фильме снимаются: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа. Съемки начались 11 апреля 2016 года и проходили в Лондоне до конца сентября, 10 октября начались съемки в Исландии.