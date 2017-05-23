Зак Снайдер отказался от "Лиги справедливости" из-за самоубийства дочери

Фото: ТАСС/PA Photos

Режиссер Зак Снайдер прекращает работу над супергеройским фильмом "Лига справедливости" из-за самоубийства дочери. Об этом сообщает The New York Times.

По словам режиссера, ему нужно прийти в себя после того, как его 20-летняя дочь Отом покончила с собой. Трагедия произошла в марте 2017 года и не предавалась огласке.

В студии Warner Bros. Pictures уточнили, что Снайдера заменит Джосс Уидон – режиссер фильма "Мстители" и сериала "Светлячок".

Жена Снайдера, задействованная в проекте в качестве продюсера, также прекращает работу над фильмом.

"Лига справедливости" должна выйти в американский прокат 17 ноября.