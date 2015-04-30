Зарядье, ЗИЛ и "Москва-Сити" станут центрами городских набережных – Кузнецов

"Интервью": Сергей Кузнецов – о развитии набережных Москвы

Строящийся парк "Зарядье", территория ЗИЛа и комплекс "Москва-Сити" станут центрами новых московских набережных. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"У нас будет триумвират: "Сити" на северо-западе, ЗИЛ на юго-востоке и Зарядье в центре Москвы. То есть мы как бы растянем центр города, сделаем Москву полицентричной. И все эти объекты будут располагаться на Москве-реке", – пояснил архитектор.

По словам Кузнецова, вокруг ЗИЛа появится сразу несколько набережных. "Ниже по течению от ЗИЛа мы будем развивать район Нагатино. Набережные появятся и выше по течению, где располагается монастырь и дом культуры ЗИЛа. Это будут не реконструированные, а действительно новые набережные", – добавил архитектор.

Кузнецов отметил, что район ЗИЛа будет привлекать москвичей и интересной архитектурой, и новыми спортивными объектами. "Там есть ледовый дворец, открытый на днях. Скоро будет реконструирован стадион "Торпедо". Кроме того, на территории завода и в окрестных кварталах появятся новые культурные объекты. Думаю, что ЗИЛ может стать альтернативным центром города", – заключил он.

Как расширят и облагородят набережные Москвы-реки

При этом на территории "Москвы-Сити" планируется построить новый жилой комплекс "Западный порт" с причалом и мини-пляжем. Он разместится рядом с Москвой-рекой по адресу: улица Заречная, владение 2/1. Над проектом работают три архитектурных бюро Speech, ADM и ТПО "Резерв".

Комплекс будет включать в себя не только жилые дома, но и офисные и общественные здания. На территории также построят взрослые и детские поликлиники, детский сад на 150 мест, сделают пристройку к школе на 440 учащихся.

Авторы проекта планируют также заняться и благоустройством набережной. Здесь может появиться пешеходная зона шириной 20 метров с общественными зонами, кафе и магазинами, причал или несколько причалов, которые будут доступны как для общественного речного транспорта, так и для частных судовладельцев.

В конце апреля на месте гостиницы "Россия" также стартовало строительство парка "Зарядье". Стройка началась с заливки фундаментной плиты подземного паркинга общей площадью 37 тысяч квадратных метров. Кроме того, в ближайшее время строители приступят к устройству котлована под филармонию, которая станет одним из центральных объектов "Зарядья".

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Парк планируют построить к 2017 году. Возведение новых конструкций начнется летом 2015 года.

В конкурсе на разработку концепции парка "Зарядье" победил интернациональный консорциум во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro.

Согласно проекту, зеленая зона отдыха расположится на улицах Москворецкая и Варварка, владение 6 и владение 14, строение 1 и 2, а также на Москворецкой набережной.

Напомним, победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки объявили 11 декабря 2014 года. Им стала компания "Меганом", которая планирует построить в столице сеть причалов и речных парков.

Согласно концепции, в городе возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

Бюро "Проект Меганом" также выступило с предложением организовать на Москве-реке лодочные переправы для велосипедистов и пешеходов. По словам руководителя проекта Юрия Григоряна, их суть в том, чтобы люди могли с одного берега очень быстро добраться на противоположный на лодке. А так как река служит преградой между районами, Григорян предложил "сшить" их с помощью портов.