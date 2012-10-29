"Ведомости": "ЗиЛ" будет выпускать коммерческие автомобили Hyundai

Фото: ИТАР-ТАСС

В I квартале 2013 года на "ЗиЛе" стартует серийное производство коммерческих автомобилей Hyundai. Соответствующее соглашение московский завод подписал с корейским автопроизводителем еще на прошлой неделе.

Первоначально это будет крупноузловая сборка, а в 2015 году планируется перейти на полный цикл производства (сборка, штамповка, сварка и окраска). На площадке "ЗиЛа" могут собираться средние грузовики, автобусы и легкие коммерческие автомобили Hyundai. Правда, объемы производства и модельный ряд пока не называются.

Как сообщила "Ведомостям" заммэра Москвы по вопросам земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина, расходы на организацию производства моделей Hyundai на "ЗиЛе" не раскрываются. У данного проекта два инвестора - Сбербанк России и правительство Москвы, потребность в инвестициях около 12 млрд рублей.

Добавим, на "ЗиЛе" также обсуждается возможность организации контрактной сборки автомобилей Fiat и Renault.

