Утвержден проект планировки территории завода ЗИЛ

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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории завода ЗИЛ, сообщает информационный центр правительства Москвы. Соответствующее постановление мэр Москвы подписал 11 декабря.

Проектом предусматривается строительство недвижимости общей площадью 4,5 кв. метров, из которых 3,8 млн будет составлять наземная часть возводимых объектов. На территории планируется построить около 900 тысяч кв. метров жилья, несколько школ, детских садов, поликлиник и ледовый дворец. На трибунах дворца "Легенды хоккея" смогут одновременно присутствовать до 18 тысяч зрителей.

Заводские помещения планируется приспособить под администравно-деловые центры. Сборочное производство автомобилей "МосАвтоЗил" разместится на площади в 465 тысяч кв. метров. Будет развиваться комплекс ТЭЦ ЗИЛ и политехнический колледж №31, также расположенный на проектируемой территории.

Отмечается, что реорганизация промзоны завода ЗИЛ даст городу 45 тысяч новых рабочих мест и позволит предоставить жилье около 30 тысячам москвичей.

Ранее стало также известно, что на территории ЗИЛа появятся дублер Варшавского шоссе, магистраль "Печатники – Братеево", надземные и подземные пешеходные переходы, станция метро "Технопарк" и другие объекты. По территории будет проходить малое кольцо Московской железной дороги.