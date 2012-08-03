Власти столицы опровергают данные о массовых увольнениях в ЗИЛе

ИТАР-ТАСС

Власти столицы опровергают сведения о массовых увольнениях сотрудников АМО ЗИЛ. По данным РИА Новости, руководство предприятия проведет модернизацию завода и небольшое сокращении штатов с середины октября 2012 года.

До этого поступала информация о том, что 2 и 3 августа рабочие ЗИЛа собирались провести пикеты против массовых увольнений. Согласно известной тогда информации, руководство компании уже уволило более 1 тысячи человек, а в дальнейшем намерено уволить еще около 2 тысяч человек.

"Массовых увольнений на заводе нет. Все заявления о массовом сокращении персонала - спекуляции", - сообщил РИА Новости источник в комплексе экономической политики и развития Москвы.

При этом собеседник агентства отметил, что сейчас на ЗИЛе реализуется программа по модернизации предприятия. Она позволит заводу преодолеть этап стагнации и выйти из затянувшегося кризиса. Это может потребовать около 3,5 тысячи новых рабочих мест.

В пресс-службе АМО ЗИЛ подтвердили информацию о переходном периоде. Там рассказали, что фирма намерена реализовать проект по сборке автомобилей иностранного производителя. Кроме того, планируется перевести производства с северной территории завода на южную и на дочерние предприятия в регионы. В пресс-службе ЗИЛа также сообщили, что сейчас принято решение о расторжении договоров с 300 сотрудниками, но только с 15 октября 2012 года.

АМО ЗИЛ было основано в Москве в августе 1916 года и до 1919 года выпускало грузовики итальянской фирмы Fiat. В наши дни столичные власти решили разработать проект превращения завода в инновационную площадку, где будет концентрироваться высокотехнологичное производство. В качестве инвесторов для развития производства завода рассматривались КАМАЗ и французская Renault.