Сергей Собянин проинспектировал обновленный Гребной канал, где 1 июня стартует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Работы по реконструкции Олимпийского учебно-спортивного центра "Крылатское" заняли полгода, за это время были отремонтированы финишная вышка и эллинг для хранения лодок, прорыты новые соединительные каналы и построены два моста. Кроме того, на территории комплекса был создан уникальный монорельс с закрепленной камерой, который фиксирует положение байдарок на протяжении всего заплыва. Стоимость первого этапа работ составила около 1,3 миллиарда рублей, начало второго этапа реконструкции намечено на лето.

Фоторепортаж: Георгий Полищук

Уникальный монорельс с закрепленной камерой, который фиксирует положение байдарок на протяжении всего заплыва

Комната отдыха

Внутри финишной вышки

Судейские кресла

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