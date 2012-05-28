Сергей Собянин проинспектировал обновленный Гребной канал, где 1 июня стартует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Работы по реконструкции Олимпийского учебно-спортивного центра "Крылатское" заняли полгода, за это время были отремонтированы финишная вышка и эллинг для хранения лодок, прорыты новые соединительные каналы и построены два моста. Кроме того, на территории комплекса был создан уникальный монорельс с закрепленной камерой, который фиксирует положение байдарок на протяжении всего заплыва. Стоимость первого этапа работ составила около 1,3 миллиарда рублей, начало второго этапа реконструкции намечено на лето.
Фоторепортаж: Георгий Полищук
Уникальный монорельс с закрепленной камерой, который фиксирует положение байдарок на протяжении всего заплыва
Комната отдыха
Внутри финишной вышки
Судейские кресла
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