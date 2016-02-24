Дворец бракосочетаний на ВДНХ угостит сладостями всех молодоженов

Фото: m24.ru/Зураб Джавахадзе

Дворец бракосочетаний на ВДНХ отмечает двухлетний день рождения 25 февраля, сообщает пресс-служба выставочного центра.

В честь этого события в этом году учреждение будет угощать сладостями всех молодоженов. За два года на территории выставочного центра в брак вступили 3500 семей. Более 2200 заявлений на регистрацию брака поступило на 2016 год. Молодые семьи, которые первыми зарегистрировали брак в стенах данного дворца в этом году отмечают бумажную свадьбу.

За время своего существования Дворец бракосочетаний на ВДНХ организовал множество тематических мероприятий и церемоний для молодых супругов. В число наиболее ярких торжеств входят 50-летняя годовщина супружеской пары, а также бракосочетание выпускников аспирантуры Московской консерватории в международный день музыки.

Сотрудники организации отмечают, что территория ВДНХ является очень удачным местом для свадьбы, поскольку здесь сконцентрированы наиболее важные составляющие праздника: ЗАГС, городские достопримечательности и банкетные залы. Те, кто придает значение обряду венчания, могут совершить его часовне Святого Василия Великого, расположенной неподалеку.

Дворец бракосочетаний на ВДНХ располагается в помещении № 421, построенным еще в 1939 году советским архитектором Николаем Колли. В здании есть деревянный зал на 100 человек, планировка которого разработана Всесоюзной академией архитектуры для северных районов СССР. С внешней стороны постройка оформлена в стиле русского зодчества XVII века.