Начальник управления ЗАГС: "Выездные свадьбы теряют популярность"

В 2014 году москвичи зарегистрировали рекордное количество браков за последние двадцать пять-тридцать лет. О том, как кризисные явления в экономике отразились на желании москвичей жениться и разводится в этом году, где в следующем году можно будет подать заявление на брак или его расторгнуть и какие новинки могут ожидать посетителей ЗАГСов, в интервью m24.ru рассказала начальник управления ЗАГС Ирина Муравьева.

– Недавно москвичи получили возможность подать заявление на заключение брака в электронном виде без визита в ЗАГС. Популярен ли этот сервис у горожан?

– Эта услуга постепенно приобретает популярность. Подать заявление на торжественную регистрацию в электронном виде можно через портал госуслуг. Такая возможность есть уже второй год. По итогам 10-ти месяцев 2015 года услугой воспользовались 21-22% молодоженов. Если говорить откровенно, самыми популярными для подачи электронных заявлений остаются летние месяцы и субботы. Как правило, этим пользуются пары, которые планируют регистрацию заранее, за несколько месяцев, в летние месяцы.

Подать электронное заявление можно за шесть месяцев до предполагаемой даты. Однако процент пока не очень высокий. На мой взгляд, это можно объяснить психологическими факторами. Для многих подача заявлений – это уже маленький праздник, событие. По старинке это воспринимается как помолвка.

Кроме того, некоторые молодожены перед регистрацией хотят пообщаться со специалистами, получить дополнительную информацию, посмотреть, как оформлены залы, гостиные, насколько удобна парковка машин.

– По вашим словам, электронное заявление можно подать только на торжественную регистрацию, а планируется ли в будущем распространить электронные заявления и на обычную регистрацию?

– Действительно сегодня заявления в электронном виде можно подать только на торжественную регистрацию. Из общего числа браков 70 процентов регистрируется в торжественной обстановке. Рано или поздно программа будет доработана, у нас появится вариант электронной подачи заявления для проведения бракосочетания в неторжественной обстановке. Технически такая возможность есть.

Однако эта тема очень щепетильная, потому что она связана с эмоциями людей. Часто бывает, что пара не планирует белое платье, праздничный костюм. Но когда они приходят в ЗАГС или во дворец бракосочетаний и видят красивую атмосферу, у них появляется желание зайти в зал в красивых нарядах, услышать персональные слова в свой адрес, почувствовать праздник. Поэтому сложно сказать, нужно ли переводить подачу всех заявлений в электронный вид.

За 11 месяцев этого года зарегистрировали почти 93 тысячи браков

– А сколько в этом году зарегистрировано браков?

–За 11 месяцев этого года мы зарегистрировали почти 93 тысячи браков. Это меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, примерно на две тысячи. Вообще прошлый год был рекордным в Москве по бракам – более 100 тысяч. Такого высокого показателя не было у нас с 80-х годов прошлого века. По итогам 2015 года предполагаем, что заключенных браков будет на 4–4,5 тысячи меньше по сравнению с 2014.

– А какой средний возраст, вступающих в брак? Помолодели ли молодожены?

– Нет, не помолодели. За последние 20 лет средний возраст, вступающих в брак – 25-34 года. В этом возрасте регистрируют брак 50 процентов мужчин и женщин. А второй по популярности возраст среди женщин – это 18-24 года, а среди мужчин – от 35 лет и старше.

в этом году разводов зафиксировано меньше, чем в прошлом

– Становится ли меньше разводов?

– Да, как ни странно, разводов в этом году зафиксировано на 1888 меньше, чем в прошлом. За 11 месяцев зарегистрировали 39211 актов о расторжении брака. Я глубоко убеждена, что снижение связано с тем, что мы живем в небольшом кризисе, который сплачивает людей, особенно семьи с детьми. В ситуации кризиса семейные ссоры не кажутся большими проблемами. Пары откладывают решение о расторжении брака.

– Когда у москвичек рождается первый ребенок?

– Порядка 60 процентов женщин становятся мамами в возрасте до 30 лет.

– Вступают ли москвичи старше 65 лет в брак?

– Такие браки заключаются, но немного. В этом году в возрасте за 65 в брак вступило 1,3 тысячи мужчин и 612 женщин.

– А несовершеннолетние брак регистрируют?

– В нынешнем году в брак вступили 141 подросток в возрасте от 16 до 18 лет: 29 юношей и 112 девушек. Для мегаполиса это немного. Большинство подростков вступают в брак всего за пару месяцев до 18-летия. Как правило, главная причина раннего брака – ожидание ребенка.

– Сколько зафиксировано браков с иностранцами? Изменилось ли количество регистраций с выходцами из Египта, Сирии и других арабских стран?

– За 11 месяцев зарегистрировано более 14 тысяч браков с иностранцами из более чем 100 государств. Это 16 процентов от общего числа браков, заключенных в Москве. Из ближнего зарубежья наибольшее количество браков заключено с гражданами Украины, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии.

С представителями дальнего зарубежья охотнее всего москвичи вступали в брак с выходцами из Турции, Германии, Афганистана, Израиля, Великобритании. На браках дальнего зарубежья специализируется в Москве дворец бракосочетания №4. Сирия и Египет входят в топ-15 стран, с гражданами которых москвичи создают семьи. В этом году за 11 месяцев в Москве заключили брак 63 гражданина Египта и 77 граждан Сирии.

В браках с иностранцами, как правило, невесты наши, а женихи – иностранцы

– Кто больше браков заключает с иностранцами: женщины или мужчины?

– Женщины лидируют. Как правило, невесты наши, а женихи – иностранцы.

– Сколько детей родилось в 2015 году?

– За 11 месяцев в столице зарегистрировано 130 тысяч 722 рождения. Это на 4 тысячи больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Рост связан не только с тем, что в 2014 зафиксирован рекорд заключения браков. В семьях рождались вторые, третьи и даже четвертые дети. Традиционно мальчиков рождается больше. Это не только касается Москвы, такая статистика и в других регионах и странах. Из 130 тысяч новорожденных 67 тысяч – мальчишки, 63,5 тысячи – девчонки.

– А какое имя стало самым популярным среди мальчиков и девочек?

– У мальчиков – Александр. Это имя пальму первенства держит уже 25 лет и является одним из самых популярных. В первое полугодие прошлого года в лидеры вырвался Артем, но по итогам года Саша все равно остался самым популярным. А среди девочек сейчас самое модное имя – Соня. Вообще у этого имени три формы: Соня, София и Софья. И лидирует среди них София.

– А тройку лидеров можете назвать по именам?

– У мальчиков три самых популярных имени – Александр, Артем, Максим. У девочек – София, Мария и Анастасия.

В московских ЗАГСах девочку с именем Сирия не регистрировали

– Редкими именами москвичи называют детей?

– Редких, экзотических имен в этом году не зафиксировали. В СМИ прошла информация, что одну из новорожденных девочек назвали Сирия, но эта информация не подтвердилась. В московских ЗАГСах девочку с таким именем не регистрировали. В прошлом году мальчик в Москве был назван именем Севастополь. Оказало ли на родителей влияние присоединение Крыма или нет, нам не известно. Свое решение родители нам не объяснили. А вообще, в России нет никаких запретов на имена, но есть правила русского языка, по которым имя человека должно быть существительным и собственным. Не допускается никаких цифр, аббревиатур.

– Однако родители могут назвать своих детей Люциферами, Гитлерами или ИГИЛами (запрещенной в России террористической организацией). Придумывают ли родители такие имена? Как вы работаете с ними, отказываете?

– Такими именами никто не пытался называть, к счастью. А вообще у нас есть право отказать по закону, опять же опираясь на правила русского языка. У родителей остается право обратиться в суд, а суд, перед тем как вынести решение, обращается за консультацией в Институт русского языка.

– Превышает ли в столице рождаемость смертность?

– Рождаемость превысила смертность еще четыре года назад в 2011 году. За 11 месяцев 2015 года в Москве зарегистрировано 111 тысяч 201 акт о смерти, что на 20 тысяч меньше, чем о рождении.

В перспективе зарегистрировать рождение и смерть можно будет во всех многофункциональных центрах

– Как ЗАГС взаимодействует с многофункциональными центрами? Помогают ли они снизить очереди?

– Взаимодействуем активно. Привлекательность МФЦ в том, что они расположены в шаговой доступности для москвичей, до них легко добираться и удобно решать свои вопросы. Для специалистов ЗАГСов в МФЦ созданы удаленные рабочие места, и мы регистрируем здесь рождение, в том числе с одновременным установлением отцовства, и смерть.

Кстати, с 1 декабря в 29 МФЦ услуги по регистрации рождения и смерти начали оказывать универсальные специалисты МФЦ, а не отделов ЗАГС. В перспективе мы предполагаем, что эти услуги будут предоставляться в Москве универсальными специалистами во всех МФЦ, которых более сотни.

Кроме того, универсальные специалисты МФЦ принимают у граждан заявления о заключении и расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, о выдаче документов из архивов органов ЗАГС.

– А менять фамилию, имя, выдавать повторные документы универсальные специалисты МФЦ будут?

– Это достаточно сложные процедуры, которые требуют непосредственного присутствия человека в ЗАГСе, желательно там, где хранятся его первичные документы. Все-таки лучше по этим вопросам прийти в ЗАГС, поговорить со специалистом. Там помогут правильно составить и подать заявление. Все вопросы можно решить более оперативно. Мы предоставляем целый ряд услуг в день обращения. Универсальный специалист, принимая заявление, может не знать каких-то нюансов. Он все равно передает это заявление в ЗАГС, и удлиняется путь принятия решения.

В новом ЗАГСе в Южном округе молодожены выпьют шампанское в отдельной комнате

– Планируется ли в Москве и в ТиНАО открытие новых ЗАГСов, дворцов бракосочетания?

– Пока предусмотрено строительство только одного Дворца бракосочетания в Южном округе по Шипиловскому проезду. Предполагаем, что он будет сдан в эксплуатацию в первом полугодии 2016 года. Отмечу, что строительство уже началось. Это будет современный ЗАГС – Дворец бракосочетания с большими залами. По проекту здесь будет два зала для регистрации брака, холлы, фотостудии, возможна даже и организация первого бокала шампанского. Для этого будет оформлено помещение. Конечно, это не ресторан, а зона, где можно будет выпить бокал шампанского. Подобного ЗАГСа в Южном округе нет, а это перспективный район и он там очень нужен.

В ТиНАО открывать новые учреждения пока не планируем, ЗАГСов там достаточно. В будущем, по мере развития территории ТиНАО, будут создаваться и учреждения ЗАГС. Скорее всего, на новой территории будут строить новый тип комплексных учреждений, когда в одном современном здании разместятся все социальные службы, в том числе и ЗАГСы.

– Как модернизируются столичные ЗАГСы?

– Здания ЗАГС постоянно требуют проведения косметического и капитального ремонта, обновления интерьеров, замены мебели, так как ежегодный поток составляет полтора-два миллиона посетителей. В этом году мы отремонтировали Мещанский ЗАГС, расположенный на проспекте Мира. Кстати, это единственное учреждение, которое размещается в здании, являющемся памятником архитектуры. Мы занимались ремонтом фасада, привели в порядок внутренние интерьеры. Сейчас залы соответствуют понятию "дворец".

В этом году у нас прошел также ремонт Дмитровского отдела ЗАГС. Он стал очень современным и востребованным. В огромном холле, где собираются молодожены, на стенах размещены красивые фрески с символами столиц мира. Это Эйфелева башня в Париже, красная телефонная будка в Лондоне, элементы итальянской архитектуры, здание Московского университета. Перед регистрацией гости могут сделать красивую фотосессию на фоне четырех символов, а потом рассказывать друзьям, что побывали на регистрации в Лондоне, Париже, Италии.

– ЗАГСы оказывают платные услуги? Есть планы расширить их перечень?

– Платных услуг представители ЗАГСов не оказывают, даже когда выезжают на выездную площадку, чтобы зарегистрировать брак. Таких площадок в нашем городе 10, утвержденных городским правительством. Сюда входят музей "Царицыно", музей "Коломенское", музей истории Москвы, усадьба Дурасова, музей "Поклонная гора", музей-усадьба "Кусково", картинная галерея Глазунова, а также музей-усадьба "Останкино", правда, она сейчас закрыта на реконструкцию.

Молодожены заключают договоры возмездного оказания услуг с учреждениями культуры, в том числе они оплачивают предоставление помещения на время проведения государственной регистрации брака. Наш специалист в назначенный день выезжает в учреждение культуры, чтобы провести церемонию регистрации брака. С собой он привозит актовые записи о заключении брака и гербовые документы. С каждым музеем у нас есть соглашение, создается график регистраций. Наш сотрудник выполняет там свою обычную работу.

Программа по выездной регистрации брака реализуется в Москве с 2006 года. Начинали мы с четырех площадок, за прошедшие годы перечень учреждений, где можно проводить официальную регистрацию брака, был расширен. Сейчас поступает много предложений от учреждений, которые также хотели бы, чтобы у них проводились регистрации брака. Например, в различных парках. Кстати, в этом году выездные регистрации пользовались меньшим спросом по сравнению с предыдущими годами. Это показатель того, что все-таки год был кризисным и для страны, и для молодоженов.

Беседовала Светлана Казанцева