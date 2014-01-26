Форма поиска по сайту

26 января 2014, 18:57

Город

В деревянном двухэтажном доме в Южном Бутове произошел пожар

Пожарным удалось справиться с огнем в Южном Бутове

В частном деревянном двухэтажном доме в Чечерском проезде произошел пожар.

Как передает пресс-служба столичного управления МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Сообщение о случившемся поступило к дежурному службы "01" в 16:05. Первые пожарные прибыли на место происшествия в 16:13.

В 17:42 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 18:16 пожар удалось потушить. Для ликвидации загорания от МЧС привлекались порядка 24 человек личного состава и 6 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал.

