В деревянном двухэтажном доме в Южном Бутове произошел пожар

Пожарным удалось справиться с огнем в Южном Бутове

В частном деревянном двухэтажном доме в Чечерском проезде произошел пожар.

Как передает пресс-служба столичного управления МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Сообщение о случившемся поступило к дежурному службы "01" в 16:05. Первые пожарные прибыли на место происшествия в 16:13.

В 17:42 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 18:16 пожар удалось потушить. Для ликвидации загорания от МЧС привлекались порядка 24 человек личного состава и 6 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал.