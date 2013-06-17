Центр соцзащиты и ЗАГС появятся в Южном Бутово

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр социальной защиты с отделением ЗАГС появится в 2015 году на юго-западе Москвы в Южном Бутово.

Инвестиции в строительство составят около 400 миллионов рублей. Согласно плану, здание будет четырехэтажное, площадью 1,39 тысячи квадратных метров с подземным паркингом на 50 мест.

Строительство будет вестись группой компаний "СУ-155".

"СУ-155" работает в сфере строительства в России более 50 лет. В состав группы входят 85 промышленных и строительных предприятий стройиндустрии в 17 городах России. Строительные проекты компании находятся в 50 городах России, СНГ и Европы. В рамках развития микрорайона Южное Бутово "СУ-155" построила более 600 тысяч квадратных метров жилья и социально-бытовых объектов.