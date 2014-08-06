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Москва 24

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06 августа 2014, 14:25

45 человек утонули в московских водоемах с начала года

Юрий Беседин утонувшие

Фото: ИТАР-ТАСС

За семь месяцев этого года 45 человек утонули в столичных водоемах. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель главы управления МЧС по Москве Юрий Беседин.

"Температура, установившаяся в Москве, способствует тому, что люди отдыхают на столичных водоемах. В этом году утонули 45 человек", - сообщил Беседин.

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По его словам, в прошлом году за 7 месяцев в московских реках, озерах и прудах также утонули 45 человек.

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"Хочу обратить ваше внимание на то, что все погибшие плавали в запрещенных для купания местах", - подчеркнул замглавы МЧС по Москве.

Он добавил, что в Москве создано достаточное количество мест для отдыха горожан, и на каждом из таких пляжей обязательно есть спасатели.

Отметим, что московские водоемы патрулируют дружинники. Они следят, чтобы отдыхающие не распивали спиртные напитки, не разводили костры, не мусорили и не загрязняли воду.

В настоящее время купаться можно лишь в трех зонах - "Серебряном бору-1", "Серебряном бору-2" и "Мещерском". По прогнозам синоптиков, жара не уйдет из Москвы как минимум до конца недели.

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