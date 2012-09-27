Фото: ИТАР-ТАСС

Для улучшения обслуживания пассажиров, пользующихся общественным транспортом, с 1 октября будет продлен маршрут городского автобуса №646. Теперь он будет следовать односторонним движением по Шоссейной улице, улице Кухмистерова и улице Гурьянова.

В связи с этим на участке, по которому будет ездить автобус, появятся дополнительные остановки: "Улица Гурьянова", "Шоссейнай улица, дом 5, "Улица Кухмистерова", "Кинотеатр "Тула" и "Детский сад", сообщили в ГУП "Мосгортранс".

Добавим, что для модернизации пассажироперевозок по решению властей на столичных дорогах в сентябре-ноябре появится еще одно нововведение – 11 выделенных полос для общественного транспорта. Они запланированы на Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского, Андропова, Маршала Жукова, Профсоюзной улице, Варшавском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, улице Большая Дорогомиловская, Люблинской улице, улице Большая Полянка.