Новые прогулочные зоны с пляжами появятся в Москве

ИТАР-ТАСС

Новый пляж длиной около 1,5 километров появится на Москве-реке вдоль Коломенской набережной. На создание зоны отдыха столичные власти намерены потратить почти 20 миллионов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на представителя префектуры Южного округа.

Планируется, что к ноябрю 2012 года здесь уже завершат работу по замене бортового камня, ограждения вдоль реки; устроят площадку для барбекю, обновят газон и построят детский городок. Эта рекреационная зона протянется от 6-го до 26-го дома по Коломенской набережной.

Помимо этого, вдоль реки Пахры на присоединенных к Москве территориях власти собираются организовать пляжные зоны «европейского уровня», которые снабдят площадками для кемпинга в палатках и жилых фургонов.