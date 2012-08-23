Возле станции метро "Домодедовская" построят ТПУ

Москва 24

В районе станции метро "Домодедовская" планируется организация транспортно-пересадочного узла (ТПУ) со строительством терминала общей площадью 6,3 тысячи кв. метров; перехватывающих парковок на 1770 машино-мест и автостанции со стоянкой на 460 машино-мест, сообщает пресс-служба Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Проект планировки территории был утвержден 23 августа на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы.

"В составе проекта планировки намечен ряд мероприятий для обеспечения транспортного обслуживания новой застройки на момент ввода в эксплуатацию: организация ТПУ у станции метро "Домодедовская" с пробивкой двух дублеров и расширением улицы Орехового бульвара; проведение реконструктивных и локальных мероприятий по улучшению движения по Каширскому шоссе; расширение улицы Генерала Белова, Воронежской и Ясеневой улиц", – уточнили в ведомстве.

Напомним, новые транспортно-пересадочные узлы появятся у 16 станций метрополитена.

Основная задача ТПУ - разгрузить городские дороги и ликвидировать заторы на подъездах к Москве и в самой столице. Власти надеются, что автомобилисты оставят свои машины на парковке и далее поедут на общественном транспорте.