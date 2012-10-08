Пассажир иномарки обстрелял из травматики машины на Каширском шоссе

Инцидент со стрельбой на дороге зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что пассажир Volvo, двигающийся по Каширскому шоссе, стреляет из травматики по соседним автомобилям. Нарушителя ищут полицейские

Московская камера видеорегистрации зафиксировала на Каширском шоссе, у поворота на Борисовские пруды стрельбу из одного автомобиля по другим.

Запись была сделана 6 октября, ее прислали в студию зрители телеканала "Москва 24".

На кадрах можно заметить, что пассажир Volvo прямо из окна автомобиля стрелял из травматического пистолета по машинам, проезжающим мимо в среднем ряду. Действия стрелка больше похожи на хулиганство, чем на самооборону.

Сейчас полицейские выясняют личность нарушителя, а также уточняют информацию о пострадавших людях и поврежденных машинах. Добавим, что номер Volvo попал в объектив видеокамеры.