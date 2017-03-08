Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2017, 09:21

Шоу-бизнес

Сын Ким Чен Нама подтвердил смерть отца в YouTube

Молодой человек, который называет себя сыном Ким Чен Нама, заявил, что его отца убили. 40-секундное видеообращение появилось на сайте южнокорейской организации, которая предоставляет помощь сбежавшим на Юг северокорейцам.

"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — рассказал молодой человек на английском языке в видеообращении.

По данным организации "Гражданская оборона Чхоллима", семья Ким Чен Нама обратилась с просьбой предоставить убежище. Это было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого Ким Чен Нама не разглашается.

Ким Чен Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны. При этом малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и не установила окончательно его личность.

Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.

Южная Корея полагает, что его убийство было заказано Пхеньяном. Спецслужбы страны обратились к России с просьбой задержать тех подозреваемых, которые оказались на территории РФ.

Российская сторона отказала в этой просьбе, поскольку на тот момент в расследовании не было достаточного прогресса.

YouTube жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика