Сын Ким Чен Нама подтвердил смерть отца в YouTube

Молодой человек, который называет себя сыном Ким Чен Нама, заявил, что его отца убили. 40-секундное видеообращение появилось на сайте южнокорейской организации, которая предоставляет помощь сбежавшим на Юг северокорейцам.

"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — рассказал молодой человек на английском языке в видеообращении.

По данным организации "Гражданская оборона Чхоллима", семья Ким Чен Нама обратилась с просьбой предоставить убежище. Это было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого Ким Чен Нама не разглашается.