Сын Ким Чен Нама подтвердил смерть отца в YouTube

Молодой человек, который называет себя сыном Ким Чен Нама, заявил, что его отца убили. 40-секундное видеообращение появилось на сайте южнокорейской организации, которая предоставляет помощь сбежавшим на Юг северокорейцам.
"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — рассказал молодой человек на английском языке в видеообращении.
По данным организации "Гражданская оборона Чхоллима", семья Ким Чен Нама обратилась с просьбой предоставить убежище. Это было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого Ким Чен Нама не разглашается.
По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны. При этом малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и не установила окончательно его личность.
Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.
Южная Корея полагает, что его убийство было заказано Пхеньяном. Спецслужбы страны обратились к России с просьбой задержать тех подозреваемых, которые оказались на территории РФ.
Российская сторона отказала в этой просьбе, поскольку на тот момент в расследовании не было достаточного прогресса.