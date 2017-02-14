Форма поиска по сайту

14 февраля 2017, 06:55

В мире

Япония направила протест России из-за присвоения имен пяти Курильским островам‍

Фото: Фото ТАСС/Сергей Кривошеев

Правительство Японии направило России протест в связи с присвоением имен пяти безымянным Курильским островам. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, "это неприемлемо и противоречит позиции Японии". Он отметил, что случившееся не должно повлиять на переговоры с Россией по мирному договору.

История вопроса

Ранее сообщалось, что пять островов Курильской гряды получили названия. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Давать имена прежде безымянным островам Курильской гряды начали в рамках проекта 2010 года. В 2012 году в экспедицию на Курилы отправились ряд историков и географов. Тогда же одному из островов присвоили имя академика Сергея Капицы.

Президент России Владимир Путин в декабре посетил Японию с официальным визитом. О чем уже договорились стороны и разрешится ли главная интрига, заключат ли Москва и Токио мирный договор, смотрите в программе "В теме".

Япония Курильские острова жизнь в мире

