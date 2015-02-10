Мастер-класс онлайн: японский танец буто с Кацура Каном

Фото: ТАСС/Сергей Козлов
12 февраля в Высшей школе экономики в рамках танцевального фестиваля ArtButoh пройдет творческая встреча с мастером японского танца буто Кацура Каном.
Кацура Кан расскажет о японском мировосприятии, традициях и новшествах, поможет понять, почему буто – это не только танец с элементами театра, но и захватывающее, полное философии и особой эстетики течение, покорившее весь мир.
Смотрите прямую трансляцию мероприятия на портале Москва онлайн в 19.00.
- Когда: 12 февраля, 19.00
- Что: мастер-класс по японскому танцу буто
- Кто: Кацура Кан
- Кому смотреть: ценителям японской культуры и поклонникам танца буто