Тендерный комитет обогнал "Яндекс.Маркет" по числу поставщиков

Официальный сайт "портала поставщиков" Фото: М24.ru

"Портал поставщиков", созданный полгода назад на площадке департамента города Москвы по конкурентной политике, обогнал по количеству поставщиков товаров и услуг крупнейшую московскую торговую интернет-площадку – "Яндекс.Маркет".

"В настоящее время в московском сегменте на "Яндекс.Маркет" зарегистрировано 9 433 поставщика, а на портале департамента города Москвы по конкурентной политике – 9 596", - сообщает пресс-служба Тендерного комитета.

Так, 42,2 процента из зарегистрированных поставщиков являются субъектами малого предпринимательства.

При этом число сделок и номенклатура "Портала поставщиков" намного ниже, чем на "Яндекс.Маркет", уточняет пресс-служба.

"Портал поставщиков" был создан в марте 2013 года для упрощенного доступа представителей малого бизнеса к госзакупкам малого объема, а также для создания механизма контроля за бюджетными расходами в этой сфере.

Отметим, что госзакупки объемом до 400 тысяч рублей законодательно не регламентируются и конкурсные процедуры по ним не предусмотрены. Ранее распорядители бюджетных средств осуществляли закупки малого объема в основном через счета-фактуры.