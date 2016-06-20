От парка Горького до метро запустили велотакси

Фото: www.facebook.com/yandex

"Яндекс.Такси" запустил бесплатное велотакси с "шашечками". Оно будут курсировать между парком Горького и ближайшими станциями метро.

Руководитель группы маркетинговых коммуникаций "Яндекс.Такси" Дарья Золотухина рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что велотакси будет развозить посетителей парка все лето.

"Мы решили порадовать наших будущих пользователей такой акцией. Расстояния короткие, всего курсирует восемь велокэбов. Мы планируем катать пассажиров бесплатно все лето. Велотакси будут курсировать три месяца", – сказала она.

По ее словам, водители велокэбов прошли кастинг и небольшой инструктаж. "Это подготовленные люди, они крутят педали 8-10 часов в день. Также они прошли небольшой инструктаж и могут рассказать пассажирам о наших приложениях", – добавила Золотухина.

Сейчас в городе действуют 300 автоматических велосипедных станций, на любой из них можно арендовать двухколесный транспорт. В течение ближайших месяцев планируется увеличить количество велосипедов на 700, а количество станций – на 70. Ожидается, что в новом сезоне число поездок превысит 1 миллион.

Станции велопроката полностью покроют центральную часть города, а также будут открыты в Юго-Западном и Северо-Восточном округах. Схема размещения составлена с учетом основного предназначения велопроката – выполнять транспортную функцию, обеспечивая возможность совершать поездки на короткие расстояния.