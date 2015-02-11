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11 февраля, 15:22

"Яндекс" и ВШЭ проведут всероссийскую контрольную по математике

Яндекс ВШЭ тотальный диктант Всероссийская контрольная по математике

Фото:ТАСС/Вадим Жернов

14 марта компания "Яндекс" при поддержке Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) проведет всероссийскую контрольную по математике. Акцию назвали "Что и требовалось доказать", сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Контрольная называется "Что и требовалось доказать" (ЧТД). Обычно этим выражением заканчивают доказательство теорем, и можно сказать, что контрольная "Яндекса" - это попытка еще раз доказать теорему о необходимости математики в повседневной жизни", - пояснила компания Агентству "Москва".

Как уточняется, контрольная будет состоять из 10 задач, которые нужно решить за 40 минут. Большинство задач основаны на жизненных ситуациях. Например, участникам могут предложить рассчитать проценты по кредиту или время в пути из одного часового пояса в другой.

Для решения задач достаточно базовых знаний по математике, подчеркнули в "Яндексе".

Записаться на контрольную можно на сайте акции. Через несколько недель там появятся тестовые задания, а перед самой контрольной пользователи получат напоминания о дате проведения акции.

Сразу по окончании ЧТД все участники узнают результаты и смогут поделиться ими в социальных сетях.

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Напомним, 18 апреля по всей России пройдет "Тотальный диктант". Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета – места, где и началась акция – в этом году число городов, где пройдет "Тотальный диктант", увеличится в два раза – с 89 до 200.

Кроме того, планируется усилить научно-методическую составляющую проекта. В состав экспертной комиссии вошел российский лингвист, член Совета по русскому языку при президенте Владимир Плунгян.

Также с экспертной комиссией будут сотрудничать интернет-порталы, посвященными русскому языку, – "Культура письменной речи" и "Грамота.ру".

Сюжет: Образование в Москве

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